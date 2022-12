Wohnungen in Eichamtstraße sind nun fertig

Werbung

Die Arbeiten an den 16 neuen Eigentumswohnungen in der Eichamtstraße sind abgeschlossen. Mit Jahreswechsel werden sie ihren Besitzern übergeben. Jetzt widmet sich die Deutsch-Wagramer Bauträgerfirma „AC Wohnen“ verstärkt dem ehemaligen Landgasthaus Hansy an der Kreuzung Hauptstraße/Eichamtstraße.

Pacejka: „Wendt-Büro und Standesamt sind auch schon fertig.“ Foto: Thomas Schindler

Chef Reinhard Pacejka zur NÖN: „Demnächst ist die Fassade dran. Anfang des zweiten Quartals 2023 sollte das Wirtshaus komplett fertig sein.“

Einige Interessenten gebe es bereits. Ob der passende künftige Mieter dabei ist, wird sich noch herausstellen. Man sucht einen Wirten, der wieder Leben in das altehrwürdige Lokal bringt. Pacejka: „Die Situation in der Gastronomie ist derzeit bekanntlich schwierig.“

Er ist trotzdem zuversichtlich, dass das legendäre Gasthaus reanimiert werden kann. Zur Erklärung: Die Gemeinde wird das generalsanierte Gastro-Lokal plus Schanigarten vom Bauträger mieten und an einen Wirten weiterverpachten.

Der künftige Wirt soll wieder Leben in das legendäre Lokal bringen.“

Reinhard Pacejka, „AC Wohnen“-Chef

Übrigens: Nicht nur die 16 mit Fernwärme geheizten Eigentumswohnungen in den Größen von 53 bis 115 Quadratmetern sind bezugsfertig, sondern auch das Wendt-Büro sowie das Standesamt im ersten Stock des Altbaus. Das Niedrigenergie-Wohnhaus ist durch einen öffentlichen Laubengang zugänglich. Dieser führt auch zum grünen Innenhof des Gastro-Betriebes sowie zum behindertengerechten Aufzug, mit dem man das Standesamt erreicht.

Bis zu 5 Millionen Euro (inkl. Kaufpreis) lässt sich „AC Wohnen“ das gesamte Projekt – Wohnhaus und Wirtshaus – kosten.

