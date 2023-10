„Radweltrekordler“ Kaidl startete Baumpflanzaktion

„Er ist ein Radweltrekordler“, stellte Gänserndorfs Bürgermeister René Lobner den Wolkersdorfer Philipp Kaider vor. 2023 hat er etwa das „Race around Austria“ gewonnen. Im Juli radelte er in 19 Stunden von Feldkirch in Vorarlberg nach Nickelsdorf im Burgenland. Dabei legte er 673 Kilometer mit über 4.000 Höhenmetern und einer Durchschnittsgeschwindigkeit von etwa 35 km/h zurück.

„Meine Hauptsponsoren, Druckmittel.at und Steinbauer Garten- und Landschaftsgestaltung, hatten die Idee, das Ganze CO2-neutral zu gestalten“, schilderte Kaider. Konkret bedeutet das, dass pro zehn zurückgelegter Radkilometer ein Baum gepflanzt wird. In Summe sind es 67 Bäume, die den CO2-Ausstoß der für den Rekord notwendigen Begleitautos kompensieren sollen. „Pflanzen müssen wir nur noch 66. Einer davon wurde schon in Nickelsdorf gepflanzt.“

Die Bäume gehen an vier Städte im Weinviertel. Diese sind Gänserndorf (20 Stück), Poysdorf (zehn Stück), Kaiders Wohnort Wolkersdorf (26 Stück) und Zistersdorf (zehn Stück), wo der sogenannte Ultracycler aufgewachsen ist.

Der Startschuss der Baumpflanzaktion erfolgte im Gänserndorfer Landschaftspark, wo Lobner und Landtagspräsident Karl Wilfing persönlich das Loch schaufelten, um den Baum einzusetzen. „Seit Corona ist der Landschaftspark als Naherholungsort noch beliebter geworden“, berichtete der Stadtchef. „Darum haben wir ihn aufgepimpt“, erzählte er von neuen Brücken, dem Aussichtsturm und Naschsträuchern, für alle, die keinen eigenen Garten haben. „Hier passen die Bäume gut hin“, befindet Lobner.

„Ohne Schnaufen“ habe Kaider den Weltrekord aufgestellt, bewundert Wilfing Kaiders Leistungen. „Er is' sensationell.“ 2012 habe er nämlich erkannt, dass sein Lebensstil - Kaidl war damals noch starker Raucher - nicht besonders gesund ist. „Heute ist er der beste Ultracycler der Welt. Und das neben seinem Hauptberuf als Pfleger im Landesklinikum Mistelbach“, zollte er dem Extremsportler Respekt.

Für Philipp Kaidl steht nach dem Baumpflanzen schon das nächste Rennen auf dem Start: Am 3. November geht's zur 24-Stunden-Zeitfahr-Weltmeisterschaft in die USA, genauer gesagt nach Borrego Springs. Dort wird der 38-Jährige seinen Titel verteidigen, den er sich im Vorjahr holte. Und zwar mit 856 Kilometern, die er in 24 Stunden zurücklegte. Die Titelverteidigung werde „a horte G'schicht“, ortet Kaidl heuer starke Konkurrenz.