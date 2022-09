Gänserndorf Zgonc-Filiale ist fertig

Lesezeit: 2 Min Thomas Schindler

Vergangene Woche wurde die neue Zweigstelle mit Waren beliefert. Innen herrschte deshalb reger Betrieb. Foto: Thomas Schindler

N ächste Woche, am Donnerstag, soll das neu errichtete Gebäude in der Protteser Straße in Gänserndorf erstmals seine Pforten öffnen.