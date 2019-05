VP-Bürgermeister René Lobner und Jugendkoordinator Peter Ackerl luden zum ersten Schulgipfel. Diskutiert wurde dort das Thema Schulsozialarbeit in Gänserndorfs Lehranstalten.

Ackerl erklärt: „Ziel dieser Veranstaltung ist es, in absehbarer Zeit in jeder der Gänserndorfer Schulen Sozialarbeit zu installieren. Sie soll Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit geben, sich an neutrale Personen zu wenden, wenn Hilfe bzw. Rat gebraucht wird.“ Zudem soll die Vernetzung zwischen Lehrern, Eltern, Sozialarbeitern, Behörde und Polizei forciert werden.

"Die Inhalte der Gespräche unterliegen natürlich der Schweigepflicht"

Lobner ergänzt: „Die Sozialarbeiter sollen an bestimmten Tagen in den Schulen anwesend sein und ein offenes Ohr für die Kinder und Jugendlichen haben.“

Aber auch die Eltern und Pädagogen können sich an die Schulsozialarbeit wenden, wenn sie sich um ein Kind Sorgen machen. „Die Inhalte der Gespräche unterliegen natürlich der Schweigepflicht. Wir werden auch ein Drogenpräventions-Projekt starten“, betont der Bürgermeister abschließend.