Gänserndorf Zug hält! Aber viel zu weit weg

Lesezeit: 2 Min Thomas Schindler

Grünen-Stadträtin Beate Kainz kämpft weiter dafür, dass die Züge näher beim Stiegenaufgang bzw. Aufzug halten. Foto: Schindler

D as Problem mit den Zügen, die am Bahnsteig in Gänserndorf viel zu weit entfernt vom Stiegenaufgang bzw. Aufzug halten, ist noch immer nicht gelöst – obwohl die ÖBB Verbesserungen versprachen (die NÖN berichtete).