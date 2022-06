Zugesperrt: Das „Sweet Hell“ ist nun im Himmel

Werbung

Es war das spezielle Eis, mit dem das „Sweet Hell“ am Kirchenplatz punkten konnte: Die Sorten Apfelstrudel, Punschkrapfen etc. findet man schließlich in einem herkömmlichen Eissalon nicht. Dann aber kam Corona und mit den Lockdowns begann das langsame Sterben des „Sweet Hell“. Zudem kämpfte Besitzer Andreas Bachofen auch mit Personalmangel. „Jetzt ist Schluss. Wir sperren nicht mehr auf und ziehen uns aus der Gastronomie zurück“, heißt es von seiner Firma.

Die Eisproduktion habe man bereits verpachtet. In Wien gebe es einige Lokale, die das „Sweet Hell“-Eis anbieten. Nun werde ein Nachfolger für das Geschäftslokal am Gänserndorfer Kirchenplatz gesucht. Gespräche mit Aiqin „Michelle“ Ruan, der Besitzerin des Lokals „Boba Eis&Tea“ auf der Gänserndorfer Bahnstraße , soll es bereits gegeben haben.

Die gebürtige Chinesin ist auf der Suche nach einem zweiten Standort in der Bezirkshauptstadt, wo sie ihren Kunden Essen anbieten kann. Es soll aber kein klassisches China-Restaurant werden, dafür wäre der Platz im „Sweet Hell“ auch nicht groß genug. Genaueres will Ruan noch nicht verraten.

Man darf also gespannt sein, ob sich die umtriebige Unternehmerin mit Bachofen einigt und was sie aus dem „Sweet Hell“ zaubern wird.

