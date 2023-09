Gänserndorfer NEOS Joseph Lentner kämpft gegen das Bürokratiemonster

Joseph Lentner, Gemeinderat der NEOS in Gänserndorf, war zu Schulbeginn unterwegs, um auf die NEOS-Petition „Vertreibe das Bürokratiemonster aus der Schule“ aufmerksam zu machen. Foto: NEOS Gänserndorf

Werbung Sag`s mit der NÖN Glückwünsche, Danksagungen oder Jubiläen

A us einer Studie, die die NEOS in Auftrag gegeben haben, geht hervor, dass Lehrer administrative Aufgaben als größte Zeitfresser sehen. Gänserndorfs NEOS-Gemeinderat Joseph Lentner war unterwegs, um auf die Petition gegen das „Bürokratiemonster“ an den Schulen aufmerksam zu machen.

Die NEOS sagen dem „Bürokratiemonster“ in Niederösterreichs Schulen den Kampf an. Darum haben sie eine Petition ins Leben gerufen, um „sinnlose Schulvorschriften loszuwerden“. Für diese Petition setzt sich auch der Gänserndorfer Gemeinderat Joseph Lentner ein und sammelte zu Schulbeginn Unterschriften: „Unzählige Vorschriften, Listen und Formulare rauben den Lehrkräften täglich den letzten Nerv. Vor allem aber fehlt es ihnen an Zeit, sich um die Schüler zu kümmern“, ist Lentner überzeugt. Er verweist auf eine Umfrage, die die NEOS beim Meinungsforschungsinstitut Peter Hajek in Auftrag gab: 76 Prozent der befragten Lehrkräfte sehen administrative Aufgaben und Bürokratie als größte Zeitfresser. Persönliche Gespräche und die individuelle Förderung der Kinder rücken so in den Hintergrund. Hier kann die Petition unterzeichnet werden: www.buerokratiemonster-stoppen.at