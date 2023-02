Das steht auf der Bezirksagenda

Die Wahlplakate sind weg, die Wahl ist geschlagen, die Ergebnisse stehen fest, auch wenn diese nicht allen gefallen haben. Nach dem intensiven Wahlkampf im Jänner stehen jetzt fünf Jahre Arbeit für den Bezirk ins Haus. Themen gibt es genug, Herausforderungen auch. Interessanterweise sind die Ziele von ÖVP, SPÖ und FPÖ zu einigen heißen Themen im Bezirk gar nicht so unterschiedlich. Bei vereinzelten Baustellen wie dem Medizinischen Zentrum in Gänserndorf gehen die Meinungen jedoch auseinander.

Die Marchfeld-Schnellstraße S8 und S1 mit Lobautunnel stehen seit Jahren in der Endlosschleife. Den Spatenstich gab es bereits, gebaut wurde aber noch kein einziger Meter. Im Gegenteil: Derzeit scheint die Umsetzung realitätsferner denn je. Deutsch-Wagram und Strasshof gleichen zweimal am Tag einem riesigen Parkplatz.

ÖVP-Landtagsabgeordneter René Lobner befürwortet den Bau eindeutig. Sozialdemokrat René Zonschits betrachtet das Thema als „unerlässlich für den Bezirk“. FPÖ-Bezirkschef Dieter Dorner sieht die geplanten Bauten als „Lebensadern“ an. Blockiert werden diese Projekte jedoch von Grünen-Verkehrsministerin Leonore Gewessler. Ob die drei hier Bewegung ins Thema bringen können?

Lobner, Zonschits und Dorner gehen konform, dass weiterhin Gas gefördert werden soll. Im Blickpunkt steht hier auch der Standort der OMV in Gänserndorf, der einen der größten Arbeitgeber in der Region darstellt. Parallel dazu sehen sowohl Lobner als auch Zonschits die Geothermie als Zukunftsprojekt im Bezirk. Dorner tritt zusätzlich noch für ein Wasserkraftwerk östlich von Wien ein.

Einigkeit gibt esin puncto Kassenärzte

Kassenkinderärzte sind Mangelware, bei den Internisten herrscht ein ähnlich tristes Bild. Schwarz, Rot und Blau sind sich einig, dass man hier aktiv werden muss. Solche Änderungen herbeizuführen, gleicht allerdings dem Bohren harter Bretter, andererseits sind Lösungen in Anbetracht der Pensionierungswelle bei den Ärzten dringlich.

Gänserndorf ist der einzige Bezirk in Niederösterreich ohne vollwertiges Spital. Dorner plädiert dafür, das Medizinische Zentrum in Gänserndorf zu einem Landesklinikum auszubauen. Zonschits ist für den Ausbau zum Erstversorgungskrankenhaus, wo Akutfälle schnell und rund um die Uhr behandelt werden können. Ebenso sieht der Rote eine Beteiligung des Landes beim Wiener SMZ-Ost als notwendig für die optimale medizinische Versorgung des Marchfeldes an. Lobner ist ebenfalls für den Ausbau und sieht einen ersten Schritt mit der künftigen Kinderambulanz bereits getan.

