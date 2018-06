Eine logistische Herausforderung ist der zweite Abschnitt der Sanierung der L 16 zwischen Schrick (Bezirk Mistelbach) und Gaiselberg: Derzeit wird der Abschnitt vom vorjährigen Bauende bis zur Kreuzung nach Obersulz saniert.

Betroffen von den Arbeiten sind vier Gemeinden in zwei Bezirken: Obersulz und Zistersdorf in Gänserndorf sowie Kettlasbrunn und Schrick in Mistelbach. Bis 29. Juni ist die L 16 jetzt gesperrt, der Verkehr wird über Obersulz umgeleitet. Die Fahrbahn ist derart beschädigt, dass die Straßenmeisterei eine tiefgreifende Sanierung durchführen muss.

Dafür muss eine zementstabiliserte Tragschicht erneuert werden, auf dieser werden die bituminösen Trag- und Deckschichten aufgebracht. Kosten: 510.000 Euro. 2019 soll der Abschnitt bis zur Kreuzung Gaiselberg in Angriff genommen werden.