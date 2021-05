Ab heute, Mittwoch, ist der Corona-Lockdown vorerst Geschichte: Die Gastronomie darf erstmals seit November des Vorjahres ihre Gäste wieder direkt im Lokal begrüßen, zumindest bis spätestens 22 Uhr. Eintreten darf jeder, der getestet, geimpft oder genesen ist (3-G-Regel). Er oder sie muss lediglich einen Mindestabstand von zwei Metern einhalten. Indoor dürfen maximal vier Erwachsene an einem Tisch sitzen, outdoor höchstens zehn.

Reinhard Geier, Betreiber des Restaurants Geiers Gambrinus in Gänserndorf, freut sich, seine Kunden endlich wieder vor Ort mit Speis und Trank verwöhnen zu können: „Wichtig ist, dass die Gäste vorab reservieren, weil die Sitzplatzanzahl behördlich beschränkt ist.“ 50 bis 60 Besucher finden Einlass, vor Corona durften 120 Personen bewirtet werden. Der Wirt erklärt: „Wir kontrollieren die 3-G-Regel gleich beim Eingang. Das ist einfacher.“ Einen Gast, der schon beim Tisch sitzt, wegen eines Regelverstoßes des Hauses zu verweisen, sei wesentlich schwieriger. Der „Türlsteher“ bedeute natürlich zusätzlichen personellen Aufwand. Erschwerend kommt für Geier hinzu, dass er über keinen Schanigarten verfügt. Dort könnte er mehr Gäste bewirten.

Trotz allem zeigt sich der Gastronom zufrieden: „Wir sind mit unserem bisherigen Abholservice relativ gut durch die Krise gekommen. Ich konnte auch alle Mitarbeiter halten.“ Jetzt hofft er noch, dass ab 1. Juli auch das Hochzeitsgeschäft wieder erlaubt sein wird. Dann könnte Geier seine zuletzt 40-prozentigen Umsatzeinbußen schneller vergessen.

In Gänserndorf haben übrigens alle Gastro-Betriebe wieder geöffnet, außer der „Extremhirsch“ auf der Bahnstraße. Grund: Das Lokal ist zu klein. Aufgrund der 2-Meter-Abstandsregel wäre ein sinnvoller Betrieb nicht möglich, so Betreiber Andreas Hirsch auf Facebook.

Gänserndorfs Gambrinus-Chef Reinhard Geier: „Schauen wir einmal, wie alles funktioniert.“ privat, privat

NÖN-Lokalaugenschein am Montag im Gasthof Schlegl in Obersulz: Staubsauger und Wischtücher sind im Einsatz. Der Gastgarten ist schon hergerichtet, wurde aber zwischenzeitlich wieder ein Opfer des Regens. „Wir werden ab Mittwoch öffnen und bieten Mittagstisch ebenso an wie Abendessen“, berichtet Wirt Christoph Schlegl. Man hofft auf das verlängerte Pfingstwochenende – und auf besseres Wetter. Die Gästeschar des alteingesessenen Gasthauses kommt zumeist aus dem Ort oder der näheren Umgebung.

Mit der Personalknappheit hat Schlegl kein Problem. Man ist ein Familienbetrieb, die angestammten Mitarbeiter waren teils auch im Lockdown beschäftigt. Mit Vorsicht sieht man der Kontroll- und Registrierpflicht entgegen. Kontrollen wird es am Eingang geben, für die Gästeregistrierung hat Schlegl eigene Vordrucke entworfen, die am Tisch ausgehändigt werden. „Ich würde mir wünschen, dass die Kontroll- und Registrierungspflicht für den Gastgarten wegfällt“, regt der junge Wirt an.