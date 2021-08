Landwirt Günter Riemer staunte nicht schlecht, als er am Samstag gegen 15 Uhr auf seinem Zuckerrübenacker die Bewässerung kontrollieren wollte. Schon von Weitem fiel dem Bauer auf, dass eines der drei Rotorblätter des 92 Meter hohen Windrades Nr. 2 am Gelände seines Feldes fehlte und das Windrad stillstand. Als er näher kam, sah er die Katastrophe: Ein Rotorblatt mit 45 Metern Länge und gut zehn Tonnen schwer lag quer auf seinem Rübenacker.

Dort wo das Rotorblatt eingeschlagen hatte, befand sich ein drei Meter breiter und etwa ein Meter tiefer Krater. Riemer zeigt sich im NÖN-Gespräch geschockt: „Nicht auszudenken, was alles passieren hätte können, hätte ich oder jemand anderer zu diesem Zeitpunkt am Feld gearbeitet.“ Mit welcher Wucht das Rotorblatt einschlug, sieht man an einem Bewässerungsrohr: Dieses ist nur noch so dick wie eine Blechplatte.

Siemens-Techniker, die sich das abgebrochene Rotorblatt vor Ort ansahen, konnten auch nur spekulieren, wie es zu dem Unglück kam. War es Materialermüdung oder ein Materialfehler? Einer der Techniker zur NÖN: „Wir werden jetzt Sicherungsarbeiten durchführen und das Loch, wo vorher das Windrad befestigt war, abdichten.“

EVN-Sprecher Stefan Zach wiederum betont, dass zum Glück niemand zu Schaden kam. Er bezeichnet den Vorfall als äußerst ungewöhnliches Gebrechen: „Ein vergleichbarer Fall ist unseres Wissens nach noch nie passiert.“ Untersuchungen zur Ursache sind im Gange und werden gemeinsam mit der Wartungsfirma durchgeführt.

Es dürfte „durch die Verkettung mehrerer Umstände“ zum Bruch des Rotorblatts gekommen sein, so Zach: „Die Sicherheitsprogramme haben auf jeden Fall alle funktioniert.“ Das Windrad wurde sofort abgebremst, dabei löste sich das Rotorblatt und fiel nach unten. Bei der letzten Wartung, die erst vor einer Woche stattgefunden hatte, wurden laut EVN keine Unregelmäßigkeiten bemerkt.

Der Windpark „Glinzendorf 1“ besteht aus elf Windrädern und ging vor etwa zehn Jahren in Betrieb. Betrieben wird es von Wien Energie und der EVN gemeinsam.