„Safety Tour“: Stockerauer Kids holten sich den Sieg in Gänserndorf

Kühl war es noch, als die Schüler der Volksschulen aus Hagenbrunn, Wolkersdorf, Stockerau Josef Wondrak, Schrattenberg, Sulz, Strasshof, Ulrichskirchen-Schleinbach-Kronberg, Herrenbaumgarten, Kapellerfeld, Deutsch-Wagram und Gänserndorf Süd bei der Volksschule Gänserndorf-Süd eintrafen. Aber bald ging es heiß her.

Die „Safety Tour“ des Niederösterreichischen Zivilschutzverbandes (NÖZSV) machte nämlich Station auf dem Gelände der neuen Volksschule. Es war der dritte von acht Vorbewerben, die in ganz Niederösterreich stattfinden. Es galt, in fünf Bewerben Gefahren zu erkennen, Sicherheitswissen zu beweisen und ganz nebenbei viel Spaß zu haben. Ob beim Löschbewerb, beim „Safety Quiz“, beim Gefahrenzeichen-Puzzle, beim Fahrrad-Spiel oder beim ÖBB-Quiz – die gut mehr als 500 Teilnehmer hatten sich mit ihren Lehrern ganz offensichtlich gut vorbereitet.

Zwischen den Bewerben war für sie und die mitgereisten Schlachtenbummler genug Zeit, bei den Stationen der Polizei, der Kinderpolizei, des Roten Kreuzes, der Freiwilligen Feuerwehr und der Initiative „Tut gut“ vorbeizuschauen und dort Dinge auszuprobieren, noch mehr zu lernen oder ihr Gleichgewicht und ihr Reaktionsvermögen zu schulen. Dazu gab es bei der Tombola noch tolle Preise zu gewinnen.

Voll eingesetzt haben sich alle, aber wie es bei einem Bewerb so ist: Es kann nur einen Sieger geben. Und das war die 4C der Volksschule Josef Wondrak in Stockerau. Sie darf nun auch am Landesfinale der „Safety Tour“ am 2. Juni in Horn teilnehmen. Sollte sie auch dort gewinnen, wartet noch das Bundesfinale in Wien. Auf den Plätzen 2 und 3 landeten die VS Wolkersdorf bzw. die 4A der VS Kapellerfeld. Das Team der Volksschule Deutsch-Wagram (Platz 9) war das beste Bezirksteam.

