Deutsch-Wagramer Radbasisnetz kommt in Fahrt

Im Jahr 2020 gab es die ersten Gespräche mit dem Land Niederösterreich betreffend des Ausbaus und der Förderung von Radwegen in Deutsch-Wagram. Bis Ende 2021 wurden Vorschläge ausgearbeitet und das Konzept für das Radbasisnetz der Zukunft in Deutsch-Wagram erstellt. „Aktuell befinden wir uns in der Umsetzungsphase der ersten Maßnahmen aus dem Radbasisnetz“, erklärt Bürgermeisterin Ulla Mühl-Hittinger vor Ort auf der Baustelle bei der Geh- und Radwegbrücke bei der L6. Die Geh- und Radbrücke steht nun ebenso wie die Unterführung unter der Nordbahn kurz vor der Fertigstellung und stellt den Lückenschluss vom Promenadenweg und Marchfeldkanalradweg in Richtung Bahnhof und weiter Richtung Helmahof dar.

Kombinierte Geh- und Radwegbrücke

„Neben der Planung und dem Bau sind auch entsprechende Abkommen mit dem Land Niederösterreich und den ÖBB über den Erhalt und den Betrieb der Radwege notwendig. Diese wurden nun in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats beschlossen“, zeigt sich Stadtrat Heinz Bogner erfreut und ergänzt, dass nun die letzten Details zwischen Land Niederösterreich und den ÖBB geregelt sein. „Im April 2023 wird die kombinierte Geh- und Radwegbrücke benutzbar sein“, zeigt sich der mit der Radbasisnetz federführend beauftragte Stadtrat Johannes Kozlik erfreut.

Die Kosten für die Radwegbrücke teilen sich die Gemeinde und das Land Niederösterreich. „Mit dem Land Niederösterreich und Landesrat Ludwig Schleritzko haben wir einen starken Partner für den Radwegebau in Deutsch-Wagram gefunden“, ergänzt Kozlik abschließend und verweist darauf, dass der Ausbau des Radwegenetzes nur mit der finanziellen Unterstützung des Landes NÖ möglich ist. Der Kostenanteil der Stadt beträgt rund 430.000 Euro.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.