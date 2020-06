Pater Karl Seethaler wird nach fast 40-jähriger Tätigkeit mit Zustimmung des Provinzrates des Deutschen Ordens die Position des Pfarrvikars in der Pfarre Gumpoldskirchen übernehmen. Der Entschluss erfolgte schweren Herzens, ist aber gesundheitlichen und altersbedingten Gründen geschuldet.

Mit 1. September wird ihm Pater Hans-Ulrich Möring nachfolgen. Er ist seit September 2015 zuerst als Kaplan und dann als Pfarrvikar im Pfarrverband „Weinland um Maria Moos“ tätig, der aus den Pfarren Ebenthal, Groß-Inzersdorf mit der Filiale Gaiselberg, Loidesthal, Palterndorf, Spannberg und Velm-Götzendorf besteht.

Pater Hans-Ulrich wurde 1968 in Wildeshausen/Niedersachsen geboren. Nach Abitur und Theologiestudium ging er 2000 nach Wien, wo er als persönlicher Referent und Zeremoniar des Hochmeisters im Deutschen Orden arbeitete. Im Jahr 2009 trat er in die Brüderballei Österreich des Deutschen Ordens in Wien ein und folgte seitdem seiner Berufung zum Ordensmann.

Von 2011 bis 2013 arbeitete er zudem als Zeremoniar von Bischof Ägidius Zsifkovics in der Diözese Eisenstadt. Nach wie vor ist er im dortigen Liturgiereferat und in der Kunstkommission tätig. Mit der Weihe zum Diakon 2013 im Eisenstädter Martinsdom wirkte Pater Hans-Ulrich auch in der Pfarrseelsorge in Eisenstadt-Kleinhöflein sowie Eisenstadt-Oberberg.