Hohenaus Ortschef im Kampf gegen die Plagegeister

„Am 17. April stieg der March-Pegel in Hohenau auf über 4 Meter, damit waren die meisten potenziellen Gelsenbrutstätten in der Gemeinde gefüllt. Sofort wurden alle Partnerfirmen mit Drohnen und Hubschraubern für den Einsatzfall vorgewarnt, es war jedoch noch schwer abzuschätzen, zu welcher Art des Einsatzes es kommen sollte“, erklärt Wolfgang Gaida, Hohenaus Bürgermeister, der zugleich Obmann des Vereins für biologische Gelsenregulierung ist.

Das Wasser war mit rund 10 Grad noch sehr kalt, außerdem waren die Außentemperaturen noch nicht sehr hoch, sodass mit einer langsamen Larvenentwicklung gerechnet werden durfte und noch die Hoffnung bestand, dass nicht übermäßig viele Flächen zu behandeln sein werden.

Das Augebiet wurde jedenfalls von Gelsenbeauftragtem Erich Schöberl und der Biologin des Vereins zur biologischen Gelsenregulierung, Karina Hauer, laufend kontrolliert und es mussten leider schlechte Vorzeichen für eine rasche Beruhigung der Lage registriert werden. Aufgrund der zwischenzeitlich hohen Temperaturen am 21. und 22. April bei rund 20 Grad entwickelten sich die bereits geschlüpften der Überschwemmungsgelsen sehr rasch und aufgrund des nur sehr langsam fallenden Wasserstands von Thaya und March wurden auch die zu behandelnden Wasserflächen nicht sehr viel kleiner.

Heli im Kampf gegen die Plagegeister

Für einen Drohneneinsatz waren die Flächen noch zu groß, weshalb der Hubschrauber ausrücken sollte. Am 26. April wurden alle Flächen im gesamten Gebiet der March-Thaya-Auen erfasst und ins Heli-System eingespielt. Am Donnerstag, 27. April, startete der Hubschrauber sehr zeitig in der Früh vom Hohenauer Bauhof und behandelte in den Gemeinden Hohenau, Drösing und Ringelsdorf insgesamt rund 110 ha Gelsenbrutstätten, davon 33 ha allein in Hohenau.

Foto: privat

Am darauf folgenden Tag erfolgte ein weiterer Einsatz des Hubschraubers zur Regulierung des Larvenbestands in den Gemeinden Jedenspeigen, Dürnkrut, Angern und Engelhartstetten mit Flächen im Ausmaß von etwa 150 ha.

In Hohenau widmete sich einstweilen die Gelsenwehr der Nachkontrolle des Hubschraubereinsatzes, wobei man feststellen konnte, dass aus der Luft gut gearbeitet und nahezu alle Flächen genau behandelt worden waren. Nur in zwei Randbereichen großer Überschwemmungsflächen fand man noch Larven und führte eine Nachbehandlung durch. Außerdem wurden von der Gelsenwehr die kleineren Wasserflächen behandelt, die für den Hubschrauber aus der Luft nicht zu treffen waren.

Foto: privat

Wolfgang Gaida zeigte sich zufrieden mit dem Ergebnis: „Alle haben perfekt gearbeitet und zwischen den Beteiligten waren alle Abläufe gut aufeinander abgestimmt. Trotzdem wird es in nächster Zeit bestimmt ein paar Gelsen geben, das lässt sich nach einem Hochwasser mit so großräumig überschwemmten Flächen trotz allergrößter Bemühungen leider nicht ganz vermeiden. Ich denke, dass wir sie auf das erreichbare Minimum reduzieren konnten.“

