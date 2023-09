Feiern und Lachen beim Orther Erntedankfest

Feiern und Lachen hieß es wieder in Orth, als das alljährliche Erntedankfest stattfand. Organisiert wurde die Feier von der Freiwilligen Feuerwehr Orth, wofür sowohl die Bürger als auch Bürgermeisterin Elisabeth Wagnes sehr dankbar waren. Es kamen auch einige Besucher aus der Partnergemeinde Fehmarn (deutsche Ostseeinsel) in die Ortschaft, die sich dieses Spektakel natürlich nicht entgehen ließen. In ihrer Ansprache bedankte sich Wagnes für die 42 Jahre lange Partnerschaft, die ihr sehr am Herzen liegt.

Der Festakt begann bei der Mariensäule, bei der sich die Ehrengäste versammelt hatten. Danach gingen alle gemeinsam mit Blasmusikbegleitung in den Meierhof, um dort anschließend die heilige Messe zu feiern. Der Musikverein Orth sorgte weiters für musikalische Unterhaltung bei gutem Essen und nettem Beisammensein. Diese Gelegenheit nutzte man auch, um Karl Steyrer, langjähriger Kommandant der FF Orth, zu seiner Auszeichnung zu gratulieren. Ihm wurde für 70 Jahre Mitgliedschaft bei der FF Orth die besondere Medaille des Landes Niederösterreich überreicht.