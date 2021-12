Oberweidens Weidenkünstler verschönern das Ortsbild

Die Gemeinde hatte im Rahmen des Projektes Gemeinde 21 eine Plattform für neue Ideen geschaffen – ein Thema war das Ortsbild. Da die Weiden schon im Ortsnamen enthalten sind, lag es auf der Hand, dieses natürliche Material ins Blickfeld zu rücken.

Die „Weidnerinnen“ – Gerti Daubek, Marianne Hansi und Evi Lang – eigneten sich kurzerhand die Fingerfertigkeit an, mit Weiden zu arbeiten. Ihr Einfallsreichtum zeigt sich in den Werken, die im Ort und auf den Fluren verteilt stehen. Begonnen wurde ganz einfach: Baumstümpfe bekamen geflochtene Lehnen aus Weidenästen. Die Weidnerinnen schafften ein Ensemble rund um die „Flötenspielerin“ vor der Musikschule mit Sitzplätzen für Kinder, die sich hier vorstellen dürfen, mitten in einem Freiluftkonzert zu sein.

Rasch war auch die nächste Idee geboren: So wurde eine lebende Weidenkuppel am Kinderspielplatz aufgestellt. Das größte und aufwendigste Projekt wurde mit „Diana – Göttin der Jagd“ samt Hirschfamilie im Kreuzungsbereich Richtung Zwerndorf verwirklicht.