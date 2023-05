Tagesmütter erhielten Gutscheine

Anlässlich des diesjährigen Muttertages übergab Bürgermeister Ludwig Deltl auch heuer wieder allen Tagesmüttern Blumen und einen Gutschein für den Ankauf von Spielsachen im Wert von 200 Euro. Mit einem Rechnungsnachweis über den Ankauf von Spielzeug werden diese 200 Euro danach in bar rückerstattet.

Diese Anerkennung wurde in Form einer Förderung in der Höhe von 150 Euro vom Gemeinderat 2004 erstmalig beschlossen und eingeführt und 2022 auf 200 Euro erhöht. Diese jährlich wiederkehrende Aktion ist ein kleines Dankeschön an jene Frauen, die tagsüber Kinder berufstätiger Mütter liebevoll betreuen.

Derzeit sind vier Tagesmütter in Strasshof tätig, und zwar Susanne Hellmann vom NÖ Hilfswerk und als freie Tagesmutter selbstständig Christina Werner und Sonja Vilimsky bzw. über Kids Care NÖ Sylvia Ecker

