900 Gründe zum Feiern: Festakt in Groß-Schweinbarth

Der Festakt zum 900-Jahr-Jubiläum der Gemeinde am Sonntag war der Höhepunkt der dreitägigen Feierlichkeiten. Weihbischof Stephan Turnovszky zelebrierte die Festmesse, assistiert von Pfarrvikar Tamas Egri. Die Schar der Ehrengäste wurde angeführt von Nationalrätin Angela Baumgartner und Landtagspräsident Karl Wilfing. Moderator Michael Jedlicka führte durch das Programm.

Der Festakt startete mit dem Auftritt einer Gruppe in zeitgenössischen Kostümen, die die Besucher auf eine Zeitreise durch die Jahrhunderte führte. Alles begann mit einer Schenkung eines Weingartens an das Stift Klosterneuburg um 1122 durch Wernhart den Swinwarter und seiner Gattin Sigela, dargestellt von Alfreda und Engelbert Drapela.

In Jahrhundertschritten bis ins Heute – präsentiert von Edith und Ludwig Romstorfer, Ricki und Heinrich Gross, Regina und Helmut Hofegger, Freda Boswald, Ingrid Gradinger, Christine Albinger und Brigitta Hautzinger – erfuhr das Publikum Wissenswertes über die Gemeinde. Fahnenträger Philipp Suchodolski, flankiert von den beiden Damen in Landestracht Theresia Berthold und Ingrid Boswald, führte den Abgang der Gruppe an.

Schon fieberten die Kindergartenkinder ihrem Auftritt entgegen. Sie zeigten unter der Leitung von Heidi Denk den Tanz „Lasst uns heute Freunde sein“. Gleich danach beherrschten die Kinder der Volksschule die Bühne. Sie brachten zwei Lieder mit dem Titel „Wir feiern ein Fest der Freude“ und „Liebe das Leben“ dar, initiiert von Direktorin Brigitte Zartl.

Ortsarzt bekam

goldene Ehrennadel

Zwei „Zuagroaste“ standen danach im Mittelpunkt der Veranstaltung: Siegfried Kiss brachte in der Erstlesung des von ihm verfassten Gedichtes seine Sicht auf die Gemeinde dar, die ihm zur Heimat wurde. Auf Helmut Legat wartete eine Überraschung: Für 35 Jahre medizinische Versorgung überreichten Rickl und Wilfing dem Gemeindearzt die goldene Ehrennadel.

Der Kirchenchor St. Martin unter der Leitung von Sabine Berthold-Pfalz interpretierte das Heimatlied. Komponiert wurde das Stück vom ehemaligen Bürgermeister Leopold Seiler, dessen Sohn Gerhard Seiler ebenfalls zu Gast war. Ein schwungvoller Abschluss war das spontane Duett des Moderators mit Marketenderin Margot Walzl. Der Musikverein sorgte für die musikalische Untermalung. Der Weihbischof segnete die renovierte Verbindungsbrücke zwischen Meierhof und Hofkeller.

Ein spezielles Kinderprogramm, die Fotoausstellung der Jubiläumspaare des heurigen Jahres, die Präsentation der zusammengefassten Geschichte von 21 Vereinen der Gemeinde und eine Diaschau über das Jubiläumsjahr rundeten das Festprogramm ab.

