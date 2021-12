Bad Pirawarth: Patrick Graf nun im Gemeindevorstand

Die umfangreiche Tagesordnung der letzten Gemeinderatssitzung des Jahres umfasste den Voranschlag 2022 sowie Weichenstellungen für große Vorhaben. Gleich zu Beginn wurde Bernhard Halbetel aus Kollbrunn als neuer Gemeinderat angelobt. Patrick Graf rückte in den Gemeindevorstand auf.

Der Rückzug von Peter Theuretzbachner von der „Liste Peter – Neue SPÖ“ machte die personellen Änderungen notwendig. Als sein Nachfolger wurde Patrick Graf einstimmig in den Gemeindevorstand gewählt. Bernhard Halbetel aus Kollbrunn besetzt nun das frei gewordene Mandat.

Der längste Kanalabschnitt der Gemeinde entlang der Hauptstraße/B 220 muss saniert werden. Mit rund 1,5 Millionen Euro schlägt sich das größte Projekt für 2022 zu Buche, insgesamt wird es allerdings mehr werden, da das Vorhaben über mehrere Jahre gehen wird.

Dasselbe gilt für die budgetierten 500.000 Euro für den Wasserleitungsbau. Um das Gemeindeamt barrierefrei zu gestalten, werden 50.000 Euro veranschlagt. Rund 300.000 Euro wurden für Straßenbau vorgesehen. Entsprechend schlagen sich die Zahlen im Schuldenstand nieder. Mit den geplanten Neuaufnahmen und abzüglich der Tilgungen wird sich der Außenstand zum 31. Dezember 2022 auf 6.391.000 Euro belaufen. Bereits in dieser Sitzung beschlossen wurden die Darlehen für Kanal und Wasser Kirchengasse/Bindergasse von insgesamt 775.400 Euro, jeweils auf eine Laufzeit von 25 Jahren mit einem Fixzinssatz von 0,67 Prozent. Die Beschlüsse zum Voranschlag waren einstimmig.

Ebenfalls schon länger auf der Agenda der Gemeinde steht das Projekt „GAM-Gründe“ an der Hauptstraße. Arztpraxis, Polizei-Inspektion und Wohnungen sollen dort entstehen. ÖVP-Bürgermeister Kurt Jantschitsch legte dem Gemeinderat ein Kaufanbot der NBG vor, das mit den Stimmen der ÖVP angenommen wurde. Die „Liste Peter – Neue SPÖ“ stimmte dagegen, Halbetel enthielt sich der Stimme. Wiewohl das Vorhaben auch Forderung der Opposition ist.

„Es gab wieder nur ein Angebot und wir wurden zu spät informiert, noch andere Interessenten beizubringen."

Die NÖN sprach mit Gemeinderat Ernst Friedl nach der Sitzung über die Gründe: „Es gab wieder nur ein Angebot und wir wurden zu spät informiert, noch andere Interessenten beizubringen. Es müsste auch der Gemeindearzt mehr eingebunden werden.“ Noch in der Sitzung ersuchte Jantschitsch die SPÖ, sich in die Planungen einzubringen. An Subventionen gehen je 1.100 Euro an den Sportverein, den Tennisverein und den Judoclub. Die FF-Jugend erhält 550 Euro.