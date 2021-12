14.000 Euro für Bauhof in Ebenthal

Bei der letzten Gemeinderatssitzung des Jahres standen unter anderem der Voranschlag 2022 sowie die Gründung einer Energiegemeinschaft für die Vor-Ort-Nutzung von Energie auf der Agenda. Sechs Gemeinderäte waren online zugeschaltet..

Im investiven Haushalt zeigt sich die Gemeinde wie schon im Vorjahr vorsichtig. „Wir haben versucht, die Investitionen stark zu reduzieren“, so ÖVP-Bürgermeister Christoph Veit im Hinblick auf den nicht planbaren Einfluss der Pandemie auf die wirtschaftliche Gesamtsituation. Für die Urnenwand ist ein Betrag von 35.000 Euro vorgesehen, für Anschaffungen für den Bauhof 14.000 Euro. Darin enthalten ist der Hälfteanteil einer Wildkräuterbürste mit rund 4.800 Euro, die man sich mit der Nachbargemeinde Velm-Götzendorf teilt.

Im außerordentlichen Haushalt sind 80.000 Euro für die Renovierung des Schüttkastens sowie 108.700 Euro für Gemeindestraßenbau vorgesehen. Rund 40.000 Euro sind für die Güterwegsanierung und Radwegebau budgetiert. Veit in seinen Ausführungen: „Wir gehen davon aus, Bedarfszuweisungen in der Höhe von in etwa 150.000 Euro zu erhalten.“ Nach neuen Darlehen und Tilgungen soll sich der Schuldenstand mit 31. Dezember 2022 auf 764.300 Euro belaufen.

Der Voranschlag wurde mit der Gegenstimme von FPÖ-Gemeinderätin Carmen Schranz genehmigt. Einstimmig wurde der Grundsatzbeschluss gefasst, eine Energiegemeinschaft zu gründen. Hintergrund: Die mit der gemeindeeigenen Photovoltaikanlage produzierte Energie soll nicht eingespeist, sondern direkt vor Ort verbraucht werden. Private Erzeuger können sich in weiterer Folge anschließen. In welcher Rechtsform die Energiegemeinschaft entstehen wird, ist noch offen. Die Gründungskosten werden gefördert, es handelt sich um ein Projekt der „Energie Zukunft Niederösterreich“.

Weitere Entscheidungen: Die Frist für die Rückzahlung des Nachschusses an die Ebenthaler Kommunal GmbH (Betreiber des Nah-Sicher-Marktes, Anm.) wurde bis zum Eintreffen der noch ausstehenden Förderungen verlängert. Es wird zudem ein Weinviertelrastplatz mit Förderung der Leader-Region errichtet. Die Gemeinde wird eine Topothek als Onlinearchiv für historische Fotos einrichten. Diese Entscheidungen fielen einstimmig. Mit der Gegenstimme von ÖVP-Gemeinderat Roman Sauer wurde die Verlängerung der Mitgliedschaft beim Tourismusverband Weinviertel genehmigt.