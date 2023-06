Alte Gänserndorfer Synagoge: Jetzt wird es ernst

Zur Erinnerung: Bis 2018 war das Haus in der Bahnstraße 60 noch als Jugendzentrum in Betrieb. Dann wurden die Abrisspläne der Gemeinde publik und das Bundesdenkmalamt darauf aufmerksam. Die ehemalige Synagoge, das dahinter liegende Rabbinerhaus und der Garten wurden unter Schutz gestellt. Sehr zum Missfallen der Gemeindeführung, die dort Parkplätze errichten will.

„Fünf Jahre wurden die Gebäude nicht geheizt und natürlich nicht saniert“, ärgert sich Kainz: „Im Rabbinerhaus, das schon lange nicht mehr genutzt wird, weil die letzte Sanierung zu Feuchtigkeitsproblemen führte, blieben all die Jahre Fenster und Türen geschlossen.“ Dafür war die ehemalige Synagoge immer gut gelüftet, weil die Fenster ganzjährig geöffnet blieben.

Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, um Größe zu zeigen Grünen-Stadträtin Beate Kainz

„Trotz der Vernachlässigung sind beide Gebäude schutzwürdig und erhaltenswert. Sie haben geschichtliche und kulturelle Bedeutung. Und der Gemeinderat kann darüber entscheiden, wie es weitergeht“, so Kainz. Jetzt sei der Zeitpunkt gekommen, um Größe zu zeigen: „In Gänserndorf stehen Gebäude, die in dieser Konstellation in Österreich einzigartig sein dürften. Es gibt schlichtweg keine weitere ehemalige Synagoge mit einem dazugehörigen Rabbinerhaus, die heute noch erhalten sind.“

Darauf sollte man stolz sein und daraus etwas machen: „Damit Gänserndorf nicht als die Stadt in die Geschichte eingeht, die alle gerichtlichen Möglichkeiten ausschöpft, um doch noch eine ehemalige Synagoge abreißen lassen zu können.“