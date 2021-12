Groß-Enzersdorf: Schulden steigen auf 30 Mio. Euro

Die Gemeinderatssitzung vor Weihnachten verlief zuerst überraschend friedlich: Der sonst heftig umstrittene Budgetvoranschlag sowie der mittelfristige Finanzplan wurden ohne Diskussionen einhellig angenommen, obwohl die Stadtgemeinde ihren Schuldenstand auf knapp 30 Mio. Euro erhöhen wird. Offenbar wurden die Posten im Stadtrat und in den Ausschüssen gut vorbereitet und die Opposition eingebunden. Selbst die FPÖ begnügte sich mit Sachfragen und mokierte sich einzig über „vergoldete Radwege“, deren Ausbau mit 1 Mio. Euro für die kommenden fünf Jahre ausgewiesen waren.

Andererseits stand da noch die Stellungnahme zur Absage der S1 durch das Ministerium an. Eine gemeinsame Resolution sollte beschlossen werden, die „die sofortige Errichtung des Nordrings bis zum Knoten Groß-Enzersdorf“ fordert, „damit die geplante und bewilligte Umfahrung von Groß-Enzersdorf zur Umsetzung kommt“. Zudem will man „umgehend Ressourcen für den notwendigen Ausbau des öffentlichen Verkehrs in Groß-Enzersdorf“. Denkwürdig der Satz: „Klimaneutralität kann nicht auf dem Rücken des Volkes ausgetragen werden.“

„Ist ja sehr unterhaltsam, aber ich würde gerne ernsthaft reden“

Die Grünen brachten einen Alternativantrag ein, sie wollten sich auf Lösungen im öffentlichen Verkehr sowie den Ausbau von Radverbindungen konzentrieren. Dies sorgte bei teils für höhnisches Gelächter: „Ist ja sehr unterhaltsam, aber ich würde gerne ernsthaft reden“, hörte man da etwa von Mühlleitens Ortsvorsteher Wolfram Böhme (SPÖ).

Nicht alle fanden die Alternativvorschläge abwegig und so konnte SPÖ-Bürgermeisterin Monika Obereigner-Sivec einige Punkte in die Resolution „hinüberretten“, etwa den geforderten Viertelstundentakt der Busverbindungen in die Katastralgemeinden, die Verlängerung des Wiener-Linien-Busses nach Wittau oder die Schnellbahn bis Raasdorf innerhalb der Wiener Tarifzone, alles ab März 2022.