Der ehemaligen Oberförster aus Mühlleiten war eine schillernde Figur. Er durfte schon 1984 den nun ebenfalls verstorbenen Prinz Philipp – in dessen Funktion als WWF-Präsident – mit der Zille durch die Donau-Auen führen und einem vor den Jägern geflüchteten Hirsch in seinem Keller Zuflucht gewähren. So rankten sich immer wieder heitere Legenden um den ehemaligen ÖVP-Gemeinderat und späteren Stadtrat, der nun im 87. Lebensjahr gestorben ist.

Seine Leidenschaft für den Wald und seine Tiere war groß und so engagierte er sich als Mitbegründer der Rotwild-Hegegemeinschaft für die Hirsche der Region. Auf seine Initiative ging auch die Hubertuskapelle in Mühlleiten zurück, erinnert sich Altbürgermeister Herbert Sivec an ihn: „Er war ein Mann mit Handschlagqualität“. So bekam er auch den goldenen Ehrenring der der Stadtgemeinde für seine langjährige Mitwirkung. Ebenso hatte er sich für die Feuerwehr engagiert, erhielt zuletzt das Ehrenzeichen für seine 50-jährige Tätigkeit.

„Die Stadtgemeinde verliert mit Josef Wimmer einen engagierten Menschen, der wesentlich zur Entwicklung der Katastralgemeinde Mühlleiten und der Großgemeinde beigetragen hat“, würdigt ihn SPÖ-Bürgermeisterin Monika Obereigner-Sivec. Man werde ihm ein ehrendes Andenken bewahren.