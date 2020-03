Am Donnerstag der Vorwoche ging eine Gemeinderatssitzung in der ursprünglichen Konstellation der Mandatare über die Bühne. Die konstituierende Sitzung mit den Angelobungen und den Wahlen in die einzelnen Ausschüsse wird am Donnerstag, 5. März, stattfinden.

Grünen Der Grüne Nico Schranz soll anstelle von Christian Giller in den Gemeinderat einziehen.

Wie Grünen-Gemeinderat Christian Giller im NÖN-Gespräch vor der Sitzung mitteilte, wird er in der nächsten Periode nicht mehr im Ortsparlament sitzen. Er begründete dies mit beruflichen Veränderungen und zu wenig Zeit für das Mandat. Die Grünen nominierten Nico Schranz anstelle von Giller. Auch der 81-jährige Johann Leitinger wird in der nächsten Periode nicht mehr dabei sein. Er war nur zweimal, anstelle der zurückgetretenen Gerda Busch (die NÖN berichtete), im Ortsparlament vertreten.

Die zwei Mandate der FPÖ werden von Brigitte Slama und Sabine Kienberger besetzt.

Die Themen der Sitzung waren hauptsächlich die Vergabe von Arbeiten für die Inneneinrichtung des im Bau befindlichen Schulcampus.

Es wurden unter anderem die Installation und der Ankauf von Sitzbänken, Wandverkleidungen, Licht-und Tonanlagen bzw. die Netzzugangs-Vereinbarung für die Photovoltaikanlage (erforderlicher Vertrag mit der EVN) beschlossen.

Weiters wurde die Errichtung eines Kunstbaumes am Kreisverkehr bei den Haltestellen für Schulbusse verabschiedet. Es handelt sich dabei um einen Wappenbaum aus Stahl im Ausmaß von etwa vier bis viereinhalb Metern Breite und vier Metern Höhe. Die Kosten belaufen sich auf rund 36.000 Euro. Auch der Ankauf eines Defibrillators durch die Gemeinde und die Verleihung an einen Gemeindebediensteten, der als „First Responder“ ausgebildet ist, wurde beschlossen.

Die Bürgerliste, vertreten durch die Gemeinderäte Paul Ebhart, Silvia Ebhart und Tochter Pia Panzirsch – sie wohnte nur einmal einer Sitzung im Ortsparlament bei –, enthielt sich bei allen Beschlüssen zum Schulbau und den Gemeindefinanzen der Stimme. Paul Ebhart begründete dies, als er darauf angesprochen wurde, mit dem Kommentar: „Es geht uns nur um die Summen.“