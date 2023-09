Strasshofer Bürgerliste forderte Volksbefragung

In der jüngsten Gemeinderatssitzung am vergangenen Dienstag sorgte die Aussage von Bürgerlistenchef Paul Ebhart für Verwunderung in den Reihen der Mandatare. Es ging um das Thema Stadterhebung. Wie die NÖN bereits berichtete, hatte das Land NÖ einer Stadterhebung bereits zugestimmt. Die Auflagen dafür hätte die Marktgemeinde bereits erfüllt.

Um die nächsten Schritte einzuleiten, sei ein Gemeinderatsbeschluss erforderlich. Genau um diesen ging es in der Sitzung. Ebhart meinte dazu: „Es gibt Ängste in der Bevölkerung. Man befürchtet, dass mit einer Stadterhebung alles teurer wird.“ Er stellte den Antrag, eine Volksbefragung durchzuführen und die Bürger darüber abstimmen zu lassen, ob aus Strasshof eine Stadt werden soll.

SPÖ-Bürgermeister Ludwig Deltl konterte: „Ich weiß nicht, mit welchen Leuten Sie sprechen, aber die Höhe der Gebühren wird allein im Gemeinderat festgelegt. Derzeit sind keine Erhöhungen angedacht. Die Leute, mit denen ich spreche, fragen mich, wann es endlich so weit ist und Strasshof eine Stadt wird.“ Daraufhin erwiderte Ebhart, dass einige dieser vorhin angesprochenen Befürchtungen „eigenartigerweise aus dem roten Lager“ kommen sollen.

„Bei mir ist jeder Bürger gleich, egal aus welchem Lager er kommt“, meinte der Ortschef dazu. Nach dieser Aussage hielten einige SPÖ-Mandatare ein Blatt hoch, auf dem schwarz auf weiß zu lesen war, dass Ebhart bereits im Jahr 2019 eine Stadterhebung forderte. Und dies in einem NÖN-Artikel: Strasshof - Forderung: „Ort muss Stadt werden“ - NÖN.at (noen.at)

Der Antrag Ebharts wurde abgelehnt, jener für die Stadterhebung mit den Stimmen der SPÖ, ÖVP, Grünen und FPÖ beschlossen. Die Bürgerliste enthielt sich der Stimme.