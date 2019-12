Das derzeit in der Bauphase befindliche Regionalbad in Gänserndorf war wieder Anlass für hitzige Diskussionen am Donnerstag im Gemeinderat. Die NÖN erfuhr am Freitag die Hintergründe für die heftige Kritik. Es ging um die Finanzierungsbeteiligung der Gemeinde. Die Bürgerliste und die FPÖ seien laut SP-Bürgermeister Ludwig Deltl der Ansicht gewesen, dass für viel Geld keine Leistung geboten werde (die NÖN berichtete).

„Mittlerweile haben wir die schriftliche Information, dass für die Strasshofer Schüler einmal pro Woche zwei Schwimmbahnen und das Lehrbecken bereitstehen werden“, so SP-Bürgermeister Ludwig Deltl. Der parteilose Gemeinderat Thomas Litzenberger soll in der Sitzung die FPÖ der Verbreitung von Unwahrheiten über Beteiligung am Bad bezichtigt haben. In der FP-Zeitung „Gemeindekurier“ hatte man die Höhe der Beteiligung mit 20.000 Euro bezeichnet.

"Ich weiß nicht, worauf sich die Kritik bezieht"

Dieser beträgt aber pro Einwohner (das sind ca. 11.000) einen Euro im Jahr. Laut Litzenberger soll Slama – sie wurde übrigens in der Sitzung zur neuen geschäftsführenden FP-Gemeinderätin gewählt – bei den Vorwürfen in Erklärungsnot geraten sein. Slama meint im NÖN-Gespräch: „Ich weiß nicht, worauf sich seine Kritik bezieht. Er sucht offensichtlich Haare in der Suppe.“ Litzenberger habe aus einem Druckfehler ein Drama gemacht.

Auch Bürgerlisten-Obmann Paul Ebhart hatte einige Kritik anzubringen: So bemängelte er den Standort des Container-Kindergartens sowie die Aufschließung des Bauabschnitts „Bahnacker“: Er fragte auch, warum der Tagesordnungspunkt „Gärtnerische Gestaltung des Schulcampus“ als Dringlichkeitsantrag aufgenommen wurde.

„Da dies die letzte Sitzung heuer war und die nächste wahrscheinlich im Frühjahr stattfinden wird, ist die Dringlichkeit gegeben, damit wir die Aufträge erteilen können“, erläutert Ortschef Deltl.