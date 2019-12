Im Großen und Ganzen ruhig und gelassen ging die letzte Sitzung des Stadtparlaments im heurigen Jahr über die Bühne. Kurze Aufregungen gab es nur beim Thema Regionalbad, genauer beim geplanten Snack-Automaten bzw. bei der Badeordnung.

Der SPÖ missfiel das Wort „ortsüblich“ bei der Badebekleidung. Gemeinderätin Kerstin Cap: „Das gehört aus der Badeordnung gestrichen. Später wird ohnehin erklärt, wie die korrekte Badebekleidung auszusehen hat.“ Genauso sah es auch SP-Stadtrat Christian Worlicek: „Was heißt eigentlich ortsüblich? Das Wort ist ja gar nicht definiert, der Text somit streng juristisch genommen ein Blödsinn.“

VP-Bürgermeister René Lobner konnte den Einwand nicht nachvollziehen: „Andere Bäder haben dies auch so in ihrer Badeordnung stehen. Ich weiß nicht, wo das Problem ist.“ Langsam wurde klar, worauf die Roten hinauswollten. Es ging ihnen um den sogenannten Burkini – eine zweiteilige Badebekleidung für Frauen, die bis auf Gesicht, Hände und Füße den gesamten Körper bedeckt und von manchen Musliminnen gern getragen wird.

Die nächste Diskussion

Deshalb stellte die FPÖ auch gleich einen Zusatzantrag. Stadtrat Peter Vlasak wollte, dass „ortsüblich“ noch genauer definiert werde: „Für Herren Badehosen oder Shorts, für Frauen Badeanzug oder Bikini.“ Der blaue Antrag wurde mehrheitlich abgelehnt. Der rote Zusatzantrag, also die Streichung des Wortes „ortsüblich“, wurde hingegen mehrheitlich angenommen. Mit Ausnahme der Freiheitlichen stimmten dann auch alle für den ursprünglichen Antrag „Haus- und Baderegeln“.

Gleich darauf gab es die nächste Diskussion. Es ging um die Getränke- und Snack-Versorgung im künftigen Regionalbad. Die Grünen plädierten dafür, dass der Snack-Automat nicht nur mit Süßigkeiten und Salzgebäck gefüllt wird, sondern auch mit gesundem Essen. Vizebürgermeisterin Margot Linke: „Man könnte ja auch einen Apfel, eine Orange oder eine Banane reingeben.“

„In solchen Automaten ist nie Obst drinnen“

Darauf Lobner: „Das ist derselbe Snack-Automat, der am Flughafen oder Bahnhof steht. Dort ist nirgends Obst drinnen. Der Betreiber des Automaten weiß am besten, was gekauft wird und was nicht.“ Nachsatz: „Wir stecken doch keinen Apfel rein, den niemand will und der dort drinnen verfault.“ Der Zusatzantrag der Grünen wurde mehrheitlich abgelehnt. Der ursprüngliche Antrag wiederum wurde gegen die Stimmen der Öko-Partei und des parteilosen Gemeinderats Siegfried Junger angenommen.

Zu guter Letzt wurde noch das Budget 2020 beschlossen, und zwar mit den Stimmen von ÖVP, SPÖ und FPÖ. Die Grünen, Junger und Bürgerlisten-Gemeinderat Walter Krichbaumer enthielten sich. Das Besondere am kommenden Haushalts-Voranschlag ist, dass dieser nicht mehr nach der alten Kameralistik, sondern erstmals auf Basis der Doppik erstellt wurde.

VP-Finanzstadtrat Mathias Bratengeyer erklärte: „Das Vermögen und die Veränderungen können so besser dargestellt werden, jedoch ist die Vergleichbarkeit zu den vorangegangen Voranschlägen im ersten Jahr schwierig.“ Das Ziel sei eine vollständige Darstellung der finanziellen Lage der Gemeinde.