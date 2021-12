Fünfkampf um Wähler in Obersiebenbrunn

Mehr oder weniger klar war, dass die SPÖ, deren Mandatare durch ihren Rückzug die Neuwahl nötig gemacht hatten, wieder mit dem zuletzt amtierenden Bürgermeister Herbert Porsch in den Wahlkampf gehen wird: „Dass unsere Tätigkeit hervorragend war, belegt eine Gebarungsprüfung des Landes. Leider entstand der Gemeinde durch die Verhinderungspolitik der beiden Bürgerlisten und ÖVP-Mandatar Rudolf Greul erheblicher Schaden“, so die Roten. Porsch führt eine Liste von 49 Personen „aus allen Lebensbereichen, die Obersiebenbrunn aktiv mitgestalten wollen“ an.

Die Bürgerliste LOS geht mit Heinrich Brandstetter als „Nr. 1“ ins Rennen: „Er lebt und wohnt seit Geburt in Obersiebenbrunn und ist in zahlreichen Vereinen sehr engagiert tätig. Gemeinsam mit ihm haben wir eine hohe Kompetenz und viel Engagement, um in Obersiebenbrunn endlich dringende Projekte umzusetzen“, so LOS-Mandatar Werner Slavik überzeugt.

GO7 will breite Mehrheit im Gemeinderat ohne SPÖ

Für die zweite Bürgerliste, die GO7, tritt Rudolf Grill als Spitzenkandidat an. Ihm ist wichtig, mit seinem Team aus „erfahrenen und kompetenten Personen“ eine breite Mehrheit im Gemeinderat ohne den zurückgetretenen Bürgermeister und dessen Mandatare zu erreichen: „Wir wissen, welche erheblichen Schäden von Porsch und den SPÖ-Gemeinderäten unbewusst, aber zum Teil auch bewusst in unserer Gemeinde angerichtet wurden. Die Auswirkungen werden noch in Zukunft spürbar sein.“

Aktuell führt ja Walter Seehofer als früherer ÖVP-Vizebürgermeister die Amtsgeschäfte. Er wird wohl auch als Spitzenkandidat für die Volkspartei ins Rennen gehen, war aber leider für eine Stellungnahme telefonisch nicht zu erreichen.

Eine Last-Minute-Entscheidung wird die Kandidatur der FPÖ. Bezirkssprecher Dieter Dorner im NÖN-Gespräch: „Wir würden gerne kandidieren, es gibt aber aktuell (Montagabend, Anm.) noch niemanden, der als Spitzenkandidat antreten will.“ Falls sich bis Mittwoch (nach Redaktionsschluss) noch ein Listenerster findet, werden die Blauen ein „kleines, aber feines Team“ aufstellen.