Bergauer und Hachmeister reisten nach Innsbruck

Der österreichische Gemeindetag in Innsbruck stand heuer unter dem Motto „Lokal. Regional. Europäisch. Gemeinden im Herzen Europas“. Einen besonderen Stellenwert hatten dabei die Europagemeinderäte. Bettina Bergauer und Ralf Hachmeister, zwei der vier im Deutsch-Wagramer Gemeinderat bestellten Europagemeinderäte, nahmen daran teil.

Drei Viertel der Gesetze, die im EU-Parlament beschlossen werden, haben eine direkte Auswirkung auf die Menschen in der Gemeinde. „Als Europagemeinderäte wollen wir die Brücke von Brüssel in die Gemeinde schlagen. Europa fängt in der Gemeinde an und steht für Frieden, Freiheit und lebendige Demokratie“, sagen Hachmeister und Bergauer. Österreich erhält eine Milliarde Euro an Förderungen von der EU bis 2027. Auch Deutsch-Wagram profitiere davon.

Nicht nur Landwirte profitieren

Neben den Förderungen für Landwirte seien auch einige Photovoltaikanlagen mit EU-Mitteln errichtet worden. Die beiden Gemeinderäte konnten sich einige Ideen von den beim Gemeindetag vorgestellten Vorzeigeprojekten mitnehmen, wie man das Bewusstsein eines gemeinsamen Europas in der Gemeinde stärken kann. Europaministerin Karoline Edtstadler nahm sich Zeit für ein kurzes bilaterales Gespräch. In ihren Schlussworten erwähnte sie, dass die Europäische Kommission das österreichische Vorbild, in den Gemeinden Europagemeinderäte zu bestellen, auch in anderen europäischen Staaten eingeführt werden soll.