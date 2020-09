Unter strikter Einhaltung der Corona-Sicherheitsmaßnahmen fand die Generalversammlung des Raiffeisen-Lagerhauses Marchfeld statt. Vor 50 Mitgliedern und Ehrengästen präsentierten Obmann Johann Lang und Geschäftsführer Rudolf Brandhuber ein positives Ergebnis für das Geschäftsjahr 2019. So konnte der Jahresumsatz im Vergleich zum Vorjahr um 5 Mio. Euro auf insgesamt 80 Mio. Euro gesteigert werden.

Das war auf erhöhte Verkaufsmengen in den Bereichen Agrar, Technik, Baustoffe und Energie zurückzuführen. „Ich möchte mich bei unseren Mitarbeitern bedanken. Es ist vor allem ihrem Engagement und Einsatz zu verdanken, dass wir dieses höchst erfreuliche Ergebnis einfahren konnten“, so Lang.

Als Gastreferent gab der Vorstandsdirektor der Raiffeisen Ware Austria, Christoph Metzker, einen Einblick in moderne Technologien in der Landwirtschaft und mögliche Lösungen für aktuelle Herausforderungen. In seinem Vortrag zum Thema „Innovationen in Landwirtschaft & Energie – Klimawandel und Energiewende als Chance“ zeigte er dabei vor allem Potenziale aktueller Entwicklungen und innovativer Lösungen auf.

Im Rahmen der Generalversammlung wurden auch langjährige Funktionäre für ihr besonderes Engagement und ihre Verdienste um den Bestand und die Förderung der Raiffeisenorganisation geehrt. Hermann Kalenda, Vorstandsmitglied der Raiffeisen Landesbank NÖ-Wien, überreichte Alfred Mayer das RLB-Ehrenzeichen in Bronze sowie den Vorstandsmitgliedern Johann Maggoschitz und Christian Radl die Raiffeisenmünze in Silber. Den Aufsichtsratsmitgliedern Susanna Aberham und Johann Zalesak wurden Dank und Anerkennung ausgesprochen.