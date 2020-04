Wie geht es einem Covid-19-Patienten? Welche Ängste und Sorgen plagen einen dabei? Gemeinderat und Literat Franz Staudigl (55) war der Erste, den es in der Gemeinde Bad Pirawarth „erwischte“. Er sprach exklusiv mit der NÖN in einem sehr persönlichen Interview über seine Erfahrungen.

Alles begann wie eine gewöhnliche Grippe, pünktlich am ersten Tag der Ausgangsbeschränkungen. „Ich hatte erhöhte Temperatur, Muskel- und Gelenkschmerzen, fühlte mich abgeschlagen“, erinnert sich Staudigl. Das Fieber stieg – Anruf bei der Nummer 141. „Es sei eine normale Grippe, da ich keinerlei Kontakte zu Risikogruppen hatte“, schildert Staudigl seine erste Erleichterung. Dies schien sich zu bestätigen, war er doch nach zwei Tagen fieberfrei.

Fieberschübe, Schweiß, Kopfschmerzen, Husten

Aber dann: Fieberschübe, Schweißausbrüche und starke Schmerzen am ganzen Körper, dazu kamen Kopfschmerzen und Husten. „Glücklicherweise hatte ich keine Atemnot, was mir wahrscheinlich einen Krankenhausaufenthalt ersparte“, erinnert sich Staudigl. Das ging

eine Woche so, ohne wirkliche Besserung. Dabei war es bei ihm noch ein „leichter“ Verlauf. Die Betriebsärztin des Arbeitgebers wurde aktiv und forderte einen Coronatest, auch wegen einer bestehenden Vorerkrankung. Am 24. März war es so weit, Staudigl und seine Gattin Regine wurden getestet. Sein Ergebnis war schon zwei Tage später da – positiv! Auf das Resultat der Gattin mussten die beiden länger warten, erst Ende der Osterwoche kam die erlösende Nachricht – sie ist negativ. „Meine Frau muss ein wahnsinnig gutes Immunsystem haben“, zeigt sich Staudigl verwundert.

Mittwoch nach Ostern ist die Quarantäne vorbei. Was bleibt, ist eine einschneidende Lebenserfahrung und die Hoffnung, jetzt immun zu sein. „Leider komme ich für eine Plasmaspende nicht in Frage, ich hätte das sofort gemacht“, bedauert Staudigl.

„Die Krankheit ist mit einer Grippe nicht zu vergleichen. Wie muss es erst älteren Menschen gehen oder Menschen mit schwerem Verlauf?“, resümiert Staudigl: „Alle Maßnahmen, die eine Ausbreitung verhindern, sind wichtig. Bitte halten Sie sich daran. Unsere Vorfahren erlebten schlimmere Zeiten. Alles wird irgendwann wieder gut.“