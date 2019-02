Ein folgenschwerer Unfall ereignete sich kürzlich an der Einmündung der Matznerstraße (Landesstraße 19) in den örtlichen Hauptplatz. Eine Fußgängerin wurde dabei von einem Auto beim Überqueren der Fahrbahn niedergestoßen und in weiterer Folge schwer verletzt.

Sie wurde nach erfolgter Erster Hilfe unverzüglich ins Landesklinikum Mistelbach eingeliefert. „Der männliche Lenker gab an, dass er die Frau plötzlich auf der Fahrbahn wahrgenommen habe, allerdings mit vorschriftsmäßigen 40 km/h unterwegs war“, heißt es vonseiten der Pressestelle der NÖ Landespolizeidirektion.