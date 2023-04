„Unfall“ in Spannberg: War's der Stehtisch oder der Angeklagte?

Man schrieb den 27. August des letzten Jahres und war gut beim Feiern in einem Lokal in Spannberg. Aber plötzlich lag einer samt eines Stehtisches am Boden und der andere (48) soll schuld daran gewesen sein. So zumindest die Sichtweise der Staatsanwaltschaft Korneuburg, die wegen schwerer Körperverletzung Anklage gegen den 48-Jährigen erhob. Fakt blieb ein Schlüsselbeinbruch und eine Schädelprellung des Opfers.

Laut Verteidiger Erich Münzker war es der Stehtisch, an dem der Geschädigte auf einem Hocker saß, der umfiel und den armen Mann mitriss. Für den Rechtsvertreter des Geschädigten, Gerald Perl, wurde sein Mandant mit einem Stoß vom 48-Jährigen vom Hocker und schließlich zu Boden befördert. Um eine faktische Grundlage für das Vorgefallene zu erlangen, beauftragte Richterin Astrid Raufer einen Sachverständigen.

Irgendwie war allen Beteiligten schon vor dem Gutachten bewusst, wie's ausgeht: ein klassisches Unentschieden. Der zuständige Experte räumte beiden Varianten eine gewisse Wahrscheinlichkeit ein. Eine juristisch „g'mahte Wies'n“ für Münzker um - aufgrund der bestehenden Zweifel am Geschehenen - einen Freispruch für den 48-Jährigen zu beantragen. Der wurde es dann auch. Der Stehtisch konnte nicht belangt werden.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.