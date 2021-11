60-Jähriger drohte drei Mal telefonisch mit einer „Kalaschnikow“

Insgesamt drei Mal drohte ein 60-Jähriger aus dem Bezirk Mistelbach – am 12. Juli, 23. August und 1. September – telefonisch mit der „Kalaschnikow“. Seine Opfer waren jeweils eine Vertragsbedienstete in der Justiz-Ombudsstelle in Wien und am Landesgericht Korneuburg sowie ein 18-jähriger Lehrling am Bezirksgericht Gänserndorf. Der Vorwurf gegen den Mann lautete somit auf gefährliche Drohung. Da er sich zum Zeitpunkt der Anrufe in einem zurechnungsunfähigen Zustand befunden haben soll, ging es bei der Schöffenverhandlung am Landesgericht Korneuburg um die Unterbringung des Angeklagten in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher.

Die Anrufe – bis zu 24 Mal täglich, wie die Kanzleileiterin des Gänserndorfer Bezirksgerichts im Zeugenstand schilderte – stritt der Mann nicht ab. „Da muss ich doch antreiben“, begründete er unter anderem den Satz: „Dann werd’ ich die Kalaschnikow ausgraben.“ Er bezeichnete das später als die „Drohung mit Grabungsarbeiten“.

„Beim Heer war ich der beste Schütze“

Außerdem besitze er eine solche Waffe gar nicht. „Beim Heer war ich der beste Schütze“, versuchte er, seine Kenntnisse über das Sturmgewehr herauszustellen. „Aber mit einer Kalaschnikow kenn’ ich mich nicht aus.“

„Aber das weiß doch der Lehrling im Bezirksgericht nicht“, versuchte der vorsitzende Richter Manfred Hohenecker mit Geduld und Einfühlungsvermögen auf den Mann einzuwirken. Es half alles nichts – es führte nicht zu einer Einsicht des Mannes. Das wiederum bestätige dessen Krankheitsbild: eine chronische wahnhafte Störung, wie Gutachter Werner Brosch schilderte. Dazu gehöre auch die mangelnde Einsicht für die Krankheit und die Ablehnung jeglicher Behandlung: „Tabletten sind für mich tabu.“

Er wolle nur aus den Klauen des Rechtsstaats heraus, so der seit 2001 besachwaltete Mann. Das könne nicht einmal ein Bundeskanzler, konnte sich Hohenecker einen tagespolitischen Seitenhieb nicht verkneifen. Darauf die Antwort des 60-Jährigen: „Ich bin besser als der Bundeskanzler.“

Verteidiger Dieter Berthold, der sich im Laufe der Verhandlung auch in seiner Funktion als aktueller Sachwalter einige Unfreundlichkeiten des Mannes anhören musste, forderte eine Bewährung für seinen Mandanten. Dieser Sichtweise konnte sich der Senat erwartungsgemäß nicht anschließen und befand auf die Unterbringung des 60-Jährigen.

Die Frage des Richters, ob er das Urteil annehme, nahm anschließend mehr Zeit als üblich in Anspruch, aber selbst der Sohn des Mannes, der dies befürwortete, konnte das nicht erwirken. Der vorläufig in der Justizanstalt untergebrachte Beschuldigte nahm drei Tage Bedenkzeit, „um sich mit seinem juristischen Vertreter zu beraten“ – und meinte damit nicht Berthold.