Gerichtsprozess Explosion in Erdgasstation Baumgarten: Staffellauf um Verantwortung

Lesezeit: 3 Min CP Christian Pfeiffer

Schauplatz des Prozesses: Das Landesgericht Korneuburg Foto: APA

Das Anfangsgeplänkel der Verteidiger in der Causa der Gasexplosion am 12. Dezember 2017 fiel am sechsten Verhandlungstag erfreulich kurz aus. Und dank der Einvernahme des Geschäftsführers der Firma eines Anlagenbauers kam auch Bewegung in den riesigen Prozess am Landesgericht Korneuburg.