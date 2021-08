Wenn die Schwiegermutter aus der Türkei zu Besuch kommt, hat es sauber zu sein – und dafür hat gefälligst die Frau zu sorgen. So sah das zumindest ein 26-jähriger Türke, als er am 7. Juli dieses Jahres die gemeinschaftliche Wohnung in Gänserndorf betrat. Die Folge war ein handfester und handgreiflicher Streit, der dafür sorgte, dass sich der Mann am Landesgericht Korneuburg wegen gefährlicher Drohung und Körperverletzung an seiner gleichaltrigen Frau verantworten musste.

Die Vorwürfe seitens der Staatsanwaltschaft waren massiv. Er soll seiner Frau an diesem Tag mit einem Kleiderbügel auf den Kopf geschlagen, sie mit einem Schal gewürgt und ihr schließlich ein Kuscheltier ihrer gemeinsamen kleinen Tochter in den Mund gedrückt haben. „Willst du sterben?“, habe er gesagt, während er sie mit dem Schal drangsalierte. „Ich will sterben, sagt sie bei jedem Streit“, rechtfertigte sich der Mann vor Richter Manfred Hohenecker – und lehnte vorerst eine Verantwortungsübernahme ab.

„Ich würd’s mir gut überlegen“, war die Replik von Elisabeth Gerhards, die die Frau des Mannes vor Gericht vertrat. Das tat der 26-Jährige offenbar und gestand dann – recht kleinlaut – ein: „Die Anklagepunkte stimmen.“ Was nicht nur Richter Hohenecker verwunderte, ist, dass die zwei immer noch eine aufrechte Ehe führen und eine „Scheidung nicht gewünscht“ wird.

Mit seinem letztendlichen Eingeständnis konnte der unbescholtene Türke eine Diversion von 300 Euro Geldbuße, 50 Euro symbolisches Schmerzensgeld an seine Frau und zwei Jahre Probezeit erwirken. Die Reaktion des Mannes darauf: „Nach drei Wochen werden wir sicher wieder einen Streit haben.“