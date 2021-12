Gänserndorf: Mit Messern auf dem Schulhof

Pubertät, Testosteron und das spezielle Biotop eines Schulhofes machten eine Verhandlung wegen gefährlicher Drohung und Sachbeschädigung am Landesgericht Korneuburg notwendig. Angeklagt war ein 15-jähriger Schüler, der eine 14-jährige Mitschülerin am 5. Oktober dieses Jahres mit einem Messer bedroht und mit einem weiteren in das Federpennal des Mädchens gestochen haben soll.

Schon vor der Verhandlung nannte der Großvater des Buben gegenüber dessen Verteidiger, Gerhard Perl, den Vorfall „peinlich“: „Ich weiß nicht, was da in ihm vorgegangen ist.“ Zur Aufklärung des konkreten Ablaufes konnte der 15-Jährige während der Verhandlung auch nicht viel beitragen: „Ich hatte nix gegen sie.“ Richter Rainer Klebermaß versuchte in väterlicher Manier, doch noch ein Motiv herauszuarbeiten, was ihm im Konkreten nicht gelang.

„Ein Messer kann eine coole Sache sein“, so der Richter, um den jungen Mann etwas aus der Reserve zu locken, „aber dann stich ins eigene Federpennal“. Den Schaden des Mädchens in der Höhe von 30 Euro jedenfalls machte der Bursch im Prozess wieder gut. Ein Versuch, dies bereits vor der Verhandlung zu erledigen, lehnte der Vater des Mädchens mit den Worten „das entschädigt nicht für alles“ ab.

Richter zum Buben: „Lern daraus!“

Klebermaß hoffte auf den erzieherischen Effekt der Hauptverhandlung und ließ es mit der vorläufigen Einstellung des Verfahrens und einer zweijährigen Probezeit bewenden, begleitet von der Aufforderung: „Lern daraus!“