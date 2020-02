Die 45. Marchfeld-Messe in Strasshof wird heuer vom 24. bis 26. April über die Bühne gehen. Am Freitag fällt mit der offiziellen Eröffnung der Startschuss zur heurigen Messe mit vielen Attraktionen und zahlreichen Ausstellern im Messezelt und am Freigelände.

Ein volles Bühnen- und Rahmenprogramm wird Spaß und Unterhaltung für Jung und Alt bieten. Tolle Gewinnchancen gibt es bei dem seit Jahren unangefochtenen Highlight der Veranstaltung – der großen Bausteinaktion. Als Hauptpreis winkt ein nigelnagelneuer Hyundai, die Ziehung wird am Sonntag ab 16.30 Uhr erfolgen. Der Eintritt an den drei Messetagen ist frei.

Der Organisator der Marchfeld-Messe, Robert Kohout, freut sich, dass sich durch das seit Jahren verstärkte Augenmerk auf Regionalität auch viele neue Aussteller für die Teilnahme an der Wirtschaftsschau interessieren. Kohout ist sehr darum bemüht, einen interessanten Branchenmix der Aussteller aus nah und fern zusammenzustellen.

Knotz Tanzvorführungen, Modeschauen und Vorführungen der Schulen begeisterten die Besucher.

„Die Besucher sollen das Neueste aus den bereits sehr umfangreichen Bau-, Wohn- und Lebensbereichen, dem landwirtschaftlichen Bereich und regionalen Spezialitäten erleben“, so Kohout über die aktuellen Vorbereitungsarbeiten für die Messe 2020. Er erklärt weiter: „Auch der Plan für die Veranstaltungen auf der großen Showbühne und am Freigelände wird gerade erarbeitet – Platz für Interessierte sowohl bei den Veranstaltungen als auch bei den Ausstellern ist noch vorhanden. Zudem sind die Verhandlungen für den Auftritt eines Stargastes sowie für verschiedene musikalische Abendveranstaltungen auf der Showbühne noch am Laufen.“

Gastronomisch wird, sowohl im Festzelt als auch am Freigelände, wieder für jeden Geschmack etwas dabei sein. Für ausreichend Spaß für Junge und Junggebliebene wird der legendäre Vergnügungspark sorgen. Nähere Informationen zur Marchfeld- Messe und Anmeldebedingungen erhält man direkt bei Robert Kohout (Tel. 0664/356 42 64).