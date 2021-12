Gemeinde trauert um ehemaligen Bürgermeister

Raidl, im Hauptberuf Landwirt, war Träger des goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land NÖ sowie Ehrenringträger seiner Gemeinde. ÖVP-Bezirksgeschäftsführerin Helga Ebner erinnert sich im NÖN-Gespräch: „Hermann Raidl war ein sehr innovativer Landwirt, der ständig neue Ideen hatte und diese auch umsetzte. Bis zu seinem Tod war er auch an der Entwicklung der Gemeinde interessiert. So setzte er sich zuletzt zum Beispiel dafür ein, dass in Glinzendorf Wohnungen errichtet werden.“