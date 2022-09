Hoffest und Rundweg gefeiert: Erlebnisse am Biohof Adamah

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Es war ein schönes Fest im üppigen Rahmen des Hoffests beim Biohof Adamah.

Zur Eröffnung des Erlebnislehrpfades konnte Glinzendorfs Bürgermeister Andreas Iser-Quirgst eine große Schar an Festgästen begrüßen: Allen voran Regionsobmann und Landtagsabgeordneten René Lobner, MAREV-Geschäftsführer Markus Weindl, Bezirkshauptmann Martin Steinhauser, die Bürgermeister Franz Mathä aus Markgrafneusiedl und Hermann Weiss aus Großhofen – noch mehr hätten sich angesagt, wäre nicht gleichzeitig auch das neue Feuerwehrhaus in Probstdorf eröffnet worden, so Iser-Quirgst.

Freilich waren auch die Kindergarten- und Schuldirektoren, Pfarrer Ladi, der dem Weg den Segen erteilte, und die vielen am Lehrpfad Beteiligten gekommen.

Eine Menge an Wissen und Grundstücken gebraucht

Für die Umsetzung war nicht nur eine Menge an Grundstücken vonnöten, sondern es wurde auch eine Menge an Wissen zusammengetragen: über das Marchfeld, die Landwirtschaft, Fauna und Flora und die Geschichte von Glinzendorf.

Angefangen hat es damit, dass sich die Zoubeks vom Biohof Adamah einen beschilderten Fußweg vom Bahnhof zum Hof wünschten. Der Bürgermeister wollte mehr – und so entstand ein Rundweg mit informativen Tafeln, den nun Einheimische und hoffentlich viele Gäste, so Lobner, erwandern werden und sich ein gutes Bild von der Region machen können. Kostenpunkt: 70.000 Euro, aus dem Regionsbudget kommen davon 15.000 Euro.

