Neue Brücke über die Gleise

Die L6 in Glinzendorf führt jetzt in einer Überführung über die Gleise der Marchegger Ostbahn. Die bisherige Schrankenanlage wird aufgelassen. Die 97 Meter lange Überführung wurde am Freitag für den Verkehr freigegeben. Das Projekt hat ein Investitionsvolumen von 3,5 Mio. Euro.

ÖBB-Infrastruktur-Projektleiter Christian Trummer erklärt: „Unsere Ausbaumaßnahmen entlang der Marchegger Ostbahn leisten einen wichtigen Beitrag zur Erhöhung der Verkehrssicherheit auf Straße und Schiene. Mit dieser Überführung über die L6 sind wir der räumlichen Trennung der Verkehrsträger Straße und Schiene wieder einen Schritt nähergekommen.“

Mehr Sicherheit durch Ausbau

ÖVP-Bürgermeister Andreas Iser-Quirgst ergänzt: „Diese Überführung stellt einen für uns wesentlichen Meilenstein des Ausbauvorhabens dar und trägt zur Erhöhung der Sicherheit für alle Straßenverkehrsteilnehmer bei. Ich bedanke mich bei den ÖBB und dem Land NÖ für die Umsetzung.“

Landtagspräsident Karl Wilfing hingegen meint: „Die größtmögliche Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten, ist unser oberstes gemeinsames Ziel – im Miteinander von Land, Gemeinden und ÖBB. Das für die Region so wichtige Projekt an der Marchegger Ostbahn verbindet drei Vorteile zugleich: Wir können die Verkehrssicherheit steigern, das Bahnangebot verbessern und den Bürgern aus der Region – egal, ob im Auto, auf dem Rad oder zu Fuß – Wartezeiten ersparen und somit die Lebensqualität erhöhen.“

Rainer Irschik, NÖ Straßenbaudirektor-Stellvertreter, erklärt: „Mit der Errichtung von Niveau-Freimachungen wird die Verkehrssicherheit erhöht. Um Synergieeffekte zu nutzen, wurde auch die Fahrbahn der L6 zwischen Glinzendorf und Leopoldsdorf saniert.“

