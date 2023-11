Halloween-Party: Süßigkeiten kamen aus dem Kofferraum

Der Ort war kürzlich Schauplatz einer Halloween-Party, die sich längst zur lokalen Tradition entwickelt hat. Die Gastgeber, die Familie Geyer, strahlten vor Freude über die zahlreichen Besucher und den Erfolg des Festes.

Alles begann vor vier Jahren in Gösting, inspiriert von Kelly Geyers amerikanischer Herkunft. Anfangs waren nur acht Kinder unter den Besuchern, doch die Begeisterung wuchs von Jahr zu Jahr. Bei der diesjährigen Party konnten sich über 30 Kinder aus Gösting und dem benachbarten Zistersdorf auf ein unvergessliches Halloween-Erlebnis freuen.

Die Besonderheit dieser Veranstaltung liegt in der unkonventionellen Art der Süßigkeitenverteilung. In den USA steht „Trick or Treat“ am Programm, dies ist in Österreich aber keine gängige Praxis. Die Geyers haben eine clevere Lösung gefunden: Eltern dekorieren ihre Autos und füllen den Kofferraum mit Süßigkeiten, sodass die Kinder von Auto zu Auto ziehen können, um sich zu „versorgen“.

Die Halloween-Party in Gösting hat sich dank der herzlichen Unterstützung der Dorfgemeinschaft und engagierter Eltern zu einer festen Tradition entwickelt. Ursprünglich aus eigener Tasche finanziert, werden mittlerweile Spenden gesammelt, um die steigenden Kosten zu decken.

Kelly Geyer äußerte sich erfreut über den Erfolg der Veranstaltung und betonte, wie wichtig es sei, den kulturellen Austausch zu fördern: „In einer Welt, in der die Vielfalt immer mehr an Bedeutung gewinnt, zeigt diese Party, wie der Gemeinschaftssinn durch das Miteinander der unterschiedlichen Kulturen bereichert werden kann.“