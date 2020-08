Der Gemeinderat beschloss in seiner jüngsten Sitzung einstimmig, die Eintritts- und Buskosten für die Benutzung des Regionalbades Gänserndorf für die Kinder der Volksschule und Europa-Mittelschule zu übernehmen. Bei einer maximalen Auslastung ergeben sich damit Kosten von rund 16.500 Euro pro Jahr.

Beide Schulen haben die Möglichkeit, jeweils montags in der Zeit von 10 bis 13 Uhr das Lehrschwimmbecken und gleichzeitig zwei Schwimmbahnen zu benützen. Die vertraglich festgesetzte Rückvergütung der Stadt Gänserndorf in Form von Ermäßigungsgutscheinen in der Höhe von fünf Prozent des Jahresbeitrages soll den beiden Schulen bei zukünftigen Schwimmbadbesuchen zugutekommen.

Alle am Regionalbad teilnehmenden Gemeinden – auch Strasshof – leisten einen solidarischen Kostenbeitrag in der Höhe von einem Euro pro Einwohner und Jahr für die Erhaltung und den laufenden Betrieb des regionalen Hallenbades, das einerseits dem Zweck des Schulschwimmens und andererseits der allgemeinen Nutzung offen steht. Diverse Kurse und Attraktionen werden im Regionalbad angeboten. In regelmäßigen Zeiträumen wird auch ein Regionstag abgehalten, an welchem die Strasshofer Bürger unentgeltlich das Regionsbad nutzen können. Aufgrund der Covid-19-Epidemie ist die Benützung derzeit nur unter Einhaltung von Empfehlungen und Bestimmungen möglich.

Seitens des Gemeindeamtes wird empfohlen, sich über die derzeit gültigen Bestimmungen (www.regionalbad.at) rechtzeitig zu informieren. SP-Bürgermeister Ludwig Deltl freut sich, mit diesem Beschluss die Schulen – insbesondere das Schulschwimmen und den Schwimmunterricht für Kinder – unterstützen zu können.