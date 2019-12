Der wohl flauschigste Adventmarkt .

Doris und Michael Weyrer bieten nicht nur geführte Wanderungen an, im eigenen Wollstüberl kann man auch Produkte rund ums Alpaka kaufen. Einmal im Jahr aber öffnen sie die Tore ihrer Alpakamühle in Groißenbrunn, um mit Gästen „Advent in der Alpakamühle“ zu feiern.