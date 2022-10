Landwirt setzt auf Olivenhain

Kurz vor der kleinen Marchfeld-Gemeinde wäre eigentlich die perfekte Lage, um Wein anzubauen. Südlage, windgeschützt, ein einziger Winzer ist übrig geblieben, der seine Weinstöcke noch pflegt und daraus Wein keltert, die angrenzende Flächen liegen brach oder sind vereinzelt mit Obstbäumen bepflanzt.

Familie Welleschitz, die seit Jahrzehnten in Groißenbrunn ihre Bio-Landwirtschaft betreibt, geht einen ganz anderen Weg: Neben den klassischen Kulturen, die auf ihren Äckern wachsen, hat sie nun an die 150 Olivenbäume gepflanzt.

„Der Klimawandel, anhaltende Trockenheit und auch sinkende Grundwasserstände waren ausschlaggebend, einen anderen Weg einzuschlagen bzw. zumindest etwas Neues auszuprobieren. Auch im Raum Neusiedler See wurden Olivenbäume gepflanzt – das hat uns in unserer Entscheidung bekräftigt“, so Erich Welleschitz.

150 Olivenbäume aus verschiedenen Ländern

Weitere andere ungewöhnliche, aber durchaus umsetzbare Projekte sind in Planung. „Mit fachmännischer Unterstützung durch die Agro Rebels pflanzten wir 150 Olivenbäume aus verschiedenen Ländern“, so Welleschitz weiter. „Es sind verschiedene Olivensorten – überwiegend aus Portugal, Spanien und Italien. Dort ist das Klima ähnlich und diese Sorten gedeihen bei uns besser als Sorten aus Griechenland, Zypern oder der Türkei“, so Markus Fink von den Agro Rebels im Gespräch mit der NÖN.

Eine große Herausforderung wird mit Sicherheit der kommende Winter werden, denn eine Schwachstelle bei jungen Olivenbäumen sind die Stämme, die besonders gegen die Kälte geschützt werden müssen. Aber auch darauf ist Familie Welleschitz vorbereitet und hat bereits erste Vorkehrungen getroffen – und sie wird natürlich auch hinkünftig auf das Know-how von Markus Fink und den Agro Rebels vertrauen.

