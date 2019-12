Nachdem der Motor ihres Fahrzeuges zum Stillstand kam, hielt sie dieses am rechten Fahrbahnrand an. Bei ihr im Fahrzeug befand sich ihre 20-Jährige Tochter. Ein 20-Jähriger aus dem Bezirk Gänserndorf kam am Fahrzeug der 42-Jährigen vorbei und hielt an, um ihr Starthilfe zu geben. Eine 77-Jährige aus dem Bezirk Gänserndorf lenkte gegen 16.40 Uhr einen Pkw auf der L 3019 in Fahrtrichtung Groß-Enzersdorf.

Aus bislang unbekannter Ursache touchierte sie mit ihrem Kotflügel den 20-Jährigen, der sich im Bereich der Fahrertüre der 42-Jährige aufgehalten haben dürfte, sowie den Kotflügel seines Fahrzeuges. Der 20-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach der Versorgung vor Ort durch Rettungskräfte in das Landesklinikum Korneuburg verbracht.