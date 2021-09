Rajap steht mit einer Melone vor der Tür, „die ist aus Afghanistan“, strahlt er, „ein Freund hat sie mitgebracht.“ Einer, der schon lange in Österreich lebt und auf Besuch daheim war, aber rechtzeitig wieder flüchten konnte.

Rajap sorgt sich nur um seine Schwestern, sie können ihr Heim nicht verlassen, waren vor Wochen nach Kabul geflüchtet, sitzen wieder voller Angst im Haus. Besonders arg hat es die jüngere Schwester getroffen, die vier Mädchen hat, von 12 Jahren aufwärts, potenzielle Bräute für die Taliban, sie werden besonders gut versteckt, kein Nachbar darf von ihnen wissen.

Sitzen in der Falle und zittern

Auch die Geschwister von Zainab, Rajaps Ex-Frau, waren vom Dorf nach Kabul geflüchtet, sie leben mit ihren Kindern, davon vier Mädchen, in einem Zelt im Park und wollen nichts wie weg. Zum Flughafen haben sie es nicht geschafft, sie sitzen in der Falle und zittern. Zainab sitzt nur mehr am Telefon, sie kann nicht helfen. „Ganz schlecht“, sagt sie immer wieder, „die Taliban sind ganz schlecht, alle große Angst … und kein Geld.“

Sie hat selbst nicht einmal noch Asyl, die Grenzen sind aber ohnehin dicht, auch mit viel Geld könnte niemand helfen. „Überall sind Wachen postiert, es kommen keine Lebensmittel herein“, erzählt Sami. Seine Eltern haben die Flucht nach Persien vor der Machtübernahme der Taliban geschafft, der Vater hatte für die Regierung gearbeitet und geahnt, wie der Krieg enden würde.

Ausreisevisum hilft nicht mehr

Seine Tante – ebenso wie die gesamte Familie aus Masar al Sharif im Norden stammend – hingegen sei geblieben. Eine ihrer Töchter hat für die US-Armee gearbeitet und ist nach London ausgeflogen worden, sie selbst hatte mit ihrer Tochter, einer Sängerin, ein Ausreisevisum nach Deutschland in der Tasche. Doch das hilft nicht mehr, sie sitzt geschockt in Kabul fest.

Sein Onkel hingegen, ein Mudschaheddin, freue sich – endlich seien „die Richtigen“ an der Macht. Wenn er ihn besuchen ging, musste er sich immer in einen Kaftan hüllen und einen Bart wachsen lassen. Sami, selbst Vater zweier Mädchen, macht gerade eine Ausbildung zum Elektrotechniker und will demnächst um die österreichische Staatsbürgerschaft ansuchen, er will nie wieder zurück.

Tahera bangt um ihren Vater, der sich erst vor drei Wochen zurück nach Afghanistan aufmachte. Er wollte mit einem Freund eine Ziegelbrennerei eröffnen. „Wir haben ihn alle gewarnt, er wollte es nicht glauben, jetzt kann er nicht mehr raus, sitzt ohne Geld in Kabul und muss sich verstecken“, meint Tahera.

Zehn Bekannte wurden getötet

Er hatte gegen die Mudschaheddin gekämpft, ist jetzt ein Feind. Mehdis Familie hingegen ist in Österreich, nur seine Verwandten sind noch in Afghanistan, weit außerhalb Kabuls. Sie sind Hazara und leben hoch oben in den Bergen, während die Taliban das Tal kontrollieren.

„Schon zehn Bekannte von uns wurden dort unten getötet“, berichtet Mehdi. „Meine Verwandten leben noch und haben auch noch zu essen. Aber wie lange noch?“ Hier komme der ethnische Konflikt noch zum religiösen dazu – eine ausweglose Situation. Er selbst hat es geschafft, er ist nach einer Intensivausbildung nun bei den ÖBB gelandet, seine Frau macht eine Lehre. Die Mädchen werden bald in die Schule kommen, sie sind gerettet.