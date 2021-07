ÖVP-Landesrat Martin Eichtinger kam persönlich, um den Spatenstich für ein Wohnbauprojekt mit 44 geförderte Wohnungen zu setzen. Davor war zum Leidwesen vieler Groß-Enzersdorfer der alte Auhof, ursprünglich als Altersheim in der Kaiserzeit gebaut, zuletzt als Gemeindebau genutzt, abgerissen worden.

Ein weiterer historischer Bau, der nach der Flötzerstatt oder der alten Schmiede am Kirchenplatz in jüngerer Zeit der Spitzhacke zum Opfer fiel. Doch die Sanierung des feuchten, heruntergekommenen Altbaus wäre zu teuer gekommen, beteuerten die Verantwortlichen. Jetzt entstehen dafür 44 neue Sozialwohnungen, zwei Drittel davon können von der Gemeinde vergeben werden, sie hatte ja das Grundstück in das Bauvorhaben eingebracht.

Dazu wird auch ein Kindergarten samt Kleinkinderbetreuung entstehen. Zur Spatenstichfeier waren die Stadt- und Gemeinderäte fast aller Fraktionen gekommen, nur die FPÖ fehlte.