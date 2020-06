Wiens SP-Umweltstadträtin Ulli Sima machte das Angebot bei der Präsentation eines Klimamanifestes der SPÖ: Die Straßenbahnen sollen ins Umland – auch nach Groß-Enzersdorf – fahren. Ziel sei die Halbierung der Auto-Pendler bis 2030.

Allerdings müssen auch Niederösterreich und der Bund mitzahlen. Daran scheiterten bisher die meisten Projekte. Doch nun signalisiert auch das Land Niederösterreich – vorsichtig – Interesse.

Plan: Linie 25 soll weitergeführt werden

VP-Verkehrslandsrat Ludwig Schleritzko will die Pläne erst einmal in der Planungsgemeinschaft Ost konkretisieren. Was soll passieren? Die Linie 25 soll von Aspern über Essling nach Groß-Enzersdorf weitergeführt werden.

Ein Plan, der abgesehen von Niederösterreichs Co-Finanzierung auch noch an der Realisierung der Stadtstraße hängt und damit in weite Zukunft rücken würde. Denn durch das Nadelöhr Essling durchzukommen, scheint derzeit ohne Umfahrung – wie eben die Stadtstraße – kaum möglich.

Auch ist die alte Endstation der früheren Straßenbahn 317 in Groß-Enzersdorf mittlerweile einem Autoplatz samt Einfamilienhaus gewichen. SP-Bürgermeisterin Monika Obereigner-Sivec suchte jedenfalls Kontakt mit Stadträtin Sima und wartet auf ein Gespräch im Rahmen des Stadt-Umland-Managements (SUM): „Wir begrüßen die Initiative und wir sind natürlich sehr interessiert, denn die Verkehrsprobleme werden immer größer.“

Einen Platz für eine Endstation zu finden, sei dabei das geringste Problem. „Wir wollen natürlich, dass eine solche Straßenbahn möglichst weit hinausfährt. Da sollte sich ein Platz finden lassen“, ist Obereigner-Sivec zuversichtlich.